Recluso morreu na cadeia de Schrassig

O Governo quer alterar as regras de acesso ao subsídio para ajudar a pagar a garantia locativa – o equivalente aos três meses de caução que os senhorios exigem ao inquilino. A ideia do projeto-lei é facilitar o acesso a este apoio pago pelo Estado, de forma a permitir que as pessoas com rendimentos mais baixos possam arrendar um apartamento com menos dificuldades. Mas nem todas as mudanças propostas são positivas e continua a haver pessoas que acabam por ficar excluídas da medida. É o caso dos trabalhadores temporários.