Vítima foi encontrada pelos guardas prisionais.

Centro Penitenciário

Recluso encontrado morto na prisão de Schrassig

Redação Vítima foi encontrada pelos guardas prisionais.

Um recluso foi encontrado morto na sua cela, na noite de segunda-feira, no Centro Penitenciário do Luxemburgo (CPL), em Schrassig.

O corpo foi encontrado pelos guardas prisionais pelas 20h15, revela a Administração Penitenciária do Luxemburgo em comunicado divulgado esta terça-feira.

A família do recluso já foi informada, assim como as autoridades judiciais, que ordenaram a realização de uma autópsia.

No local estiveram o Provedor de Justiça, o diretor da Administração Penitenciária, o representante do diretor do Centro Penitenciário do Luxemburgo, a polícia grã-ducal, bem como a Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS).

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.