Recenseamento para as comunais aberto até dia 17 de abril

Dia 17 de abril, às 17 horas. É esta a data limite para o recenseamento para poder votar nas eleições comunais de junho, de acordo com informação avançada no site do partido DéiGréng.



Os residentes estrangeiros devem inscrever-se nos cadernos eleitorais o mais tardar até às cinco da tarde de dia 17 de abril. Caso contrário, não poderão votar.

Com a nova lei eleitoral, aprovada em 2022, a participação dos não-luxemburgueses nas comunais fica mais fácil. Além do prazo para o recenseamento, que foi prolongado, o voto dos estrangeiros deixa de estar sujeito a uma cláusula de residência. Até aqui, podiam apenas votar aqueles que viviam no país há pelo menos cinco anos.

O recenseamento é feito na comuna de residência ou através do portal MyGuichet.

As eleições comunais realizam-se no próximo dia 11 de junho. Acontecem de seis em seis anos. Para votar, basta então ter 18 anos no dia do escrutínio e estar inscrito/a nos cadernos eleitorais.

De acordo com a rádio 100,7, no final da semana passada eram apenas 29.657 mil os não-luxemburgueses inscritos para votar. O número equivale a apenas 11% de todos os estrangeiros no país suscetíveis de participarem no escrutínio.

