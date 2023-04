Sem esquecer a responsabilidade dos próprios cidadãos no processo, a ASTI aponta o dedo à campanha nacional de recenseamento para as eleições comunais.

Recenseamento. "Faltou uma campanha de larga escala como na pandemia"

As questões de saúde pública são fundamentais, mas a saúde da democracia também. Palavras do diretor político da Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes (ASTI), Sérgio Ferreira, que aponta o dedo à campanha nacional de recenseamento para as eleições comunais de junho.

