O método consiste em enviar um email aos cidadãos, assinado pelo Diretor-Geral, informando-os de que está a decorrer uma investigação criminal.

Phishing

Recebeu um e-mail assinado pelo Diretor-Geral da Polícia? É fraude

Redação O método consiste em enviar um email aos cidadãos, assinado pelo Diretor-Geral, informando-os de que está a decorrer uma investigação criminal.

Vários e-mails falsos foram enviados em nome do Diretor-Geral da Polícia do Grão-Ducado, informaram as autoridades esta quinta-feira.

De acordo com a polícia, nos últimos dias, "vários casos foram denunciados". O método consiste em enviar um email aos cidadãos, assinado pelo Diretor-Geral, informando-os de que está a decorrer uma investigação criminal.

"Gostaríamos de salientar que isso é falso. As pessoas que receberam este e-mail não devem obedecer [ao que é solicitado] e ignorar o e-mail", avisam as autoridades, salientando que o envio de solicitações deste género não é prática da polícia.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.