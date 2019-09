Numa encenação dramática, dezenas de ativistas exigiram medidas concretas ao setor financeiro para travar o aquecimento global. A banca, dizem, é o motor do investimento “insustentável” em energias não renováveis.

Luxemburgo 1 5 min.

Rebelião climática. "Temos de travar o que está a matar a Terra" (vídeo)

Teresa CAMARAO Numa encenação dramática, dezenas de ativistas exigiram medidas concretas ao setor financeiro para travar o aquecimento global. A banca, dizem, é o motor do investimento “insustentável” em energias não renováveis.

“Os bancos investem em tudo o que é lucrativo. Negócios obscuros, o jogo do sobe e desce dos países mais ricos ou mais pobres…”, atira o único luxemburguês que assistiu sentado, do início ao fim, à manifestação com que os Extintion Rebellion (XR) decidiram arrancar a semana global de ação de protesto, numa das agências bancárias mais movimentadas do ING Luxembourg.

Sem disfarçar o entusiasmo pela imagem desoladora das dezenas de corpos mortos pelo aquecimento global que começaram a cair ao chão ao ritmo da banda sonora apocalíptica, Jean-Claude concordou automaticamente com o propósito. “É importante que as pessoas saibam isto. Temos de o mostrar em todo o lado. Nas televisões, na internet, em todo o lado”, continua, impressionado com o protesto com a duração de pouco mais de um quarto de hora que conseguiu captar a atenção de grande parte dos curiosos que ali passavam. Numa espécie de engarrafamento de smartphones, fizeram questão de captar o momento que tentou paralisar o cruzamento da Rue de Capucins com a Grand Rue.

Origem do mal

“Não toleramos que, em plena crise climática, se continuem a desperdiçar recursos para sustentar projetos alimentados com combustíveis fosseis”, contextualiza a ativista Noemie. “Queremos mudar mentalidades até conseguirmos uma mudança de sistema”. Atento à conversa, Adon, um botânico de 25 anos, que participa na ação, subscreve a ideia. “São os bancos que têm e gerem o dinheiro. Decidem o que fazem com ele e temos de os pressionar para inverter uma situação que tem consequências tão graves como a extinção da espécie”.

“Se o dinheiro deixar de chegar, as empresas deixam de ter capacidade para investir”, acrescenta outro participante, Julian. “Basta pensar no que está na origem do problema”. A máxima anda de boca em boca e aparece detalhada nos muitos cartazes que emolduram o protesto.

Menos legível do que o que exige “o fim do investimento”, um dos cartazes destaca-se pela quantidade de zeros. “JP Morgan: $63,903,100,806; HSBC: 18,791,069,416; Crédit Suisse: $17,009,859,165”; Bank of China: $22,042,799,447. O ING tem direito a um poster dedicado, com mais de oito mil e oitocentos milhões de dólares, só em 2018.$

Tiago Figueiredo





Nos panfletos distribuídos pelos ativista, as denúncias continuam. O ING integra a lista das centenas de financiadores das empresas implicadas na desflorestação da Amazónia, seja para produção de gado ou de soja. Financia também, parcialmente, o Gasoduto Transadriático que até 2020 deverá transportar 10 mil milhões de metros cúbicos de gás do Azerbaijão para Itália. “Uma resposta míope às atuais necessidades energéticas”, critica o movimento que acusa as instituições financeiras de condenar a Europa “a mais décadas de excesso e dependência dos combustíveis fosséis”.



(Des)obediência civil

Programada para o 12h30 desta segunda-feira, o protesto só arrancou quando faltavam dez minutos para as 14h. Apesar de ter perdido o desejado efeito de ressonância da hora de almoço, fez dos degraus da entrada das lojas do centro da cidade lugar privilegiado para assistir à encenação das consequências das alterações climáticas, com direito a sangue falso e olhos vidrados, que chegou a estar comprometida pelas medidas de segurança que acompanham as carrinhas de valores da Brink, que abastecem as caixas multibanco do Luxemburgo. Um travão a fundo para quem “não quer ter problemas com a polícia”.

“Esperaremos até que se vão embora”, explicava um dos porta-vozes dos XR do Grão-Ducado confrontado com o compasso de espera que os ativistas se sentiram obrigados a fazer, assim que avistaram o carro forte estacionado em frente ao alvo. “Podem alegar que queremos roubar ou danificar o dinheiro. Por enquanto, ficamos”, reforçava entre as idas e vindas de alguns dos 26 “rebeldes” que, sozinhos ou em grupos de dois, subiam e desciam a rua Capucins para acompanhar as movimentações do blindado que esteve perto de duas horas estacionado em frente à agência do ING. Numa operação anormalmente mais demorada do que “habituais 15 a 20 minutos” que alimentou boatos de “tentativa de boicote”.

Tiago Figueiredo

A intenção foi desmentida por um elemento da segurança do banco que, sem grandes pormenores, garantiu ao Contacto que a permanência da carrinha e de um outro carro de segurança no local nada tinha a ver com a ação que os EX promoveram nas redes sociais.

Enquanto isso, numa assembleia improvisada, os ativistas discutiam possíveis alternativas numa mistura de francês, inglês e alemão. Entre adiar a iniciativa, deslocá-la para a agência do ING da Gare ou manter o plano inicial, optaram pela decisão “mais arriscada”.

Tiago Figueiredo

Nem todos concordaram com a decisão que saiu do clássico método do braço no ar, mas acabaram por ceder à maioria. “Avançamos porque queremos uma resposta imediata dos bancos. Temos de travar os investimentos que estão a matar a terra”, replicava Gil momentos antes da partida do “ato de desobediência civil” que, apesar de não ter sido comunicado às autoridades, também não procurou nenhum confronto direto.

“Não queremos problemas com a polícia. Vamos explicar que a ação é pacífica e não vai durar muito tempo”, explicou Daniel, o engenheiro informático que assistiu à formação do núcleo luxemburguês do XR, inspirado nos ativistas da ampulheta nas bandeiras que em março pressionaram o parlamento britânico a declarar emergência climática depois de uma semana de protestos com acampamentos improvisados no centro de Londres.

Vídeo e fotografias: Tiago Figueiredo