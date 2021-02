As autoridades estão a examinar as diferentes razões que levaram ao brusco aumento dos contágios no ensino fundamental, sobretudo na última semana do mês de janeiro.

Luxemburgo 1

Reabertura das escolas? Ministro fala esta sexta-feira às 11h

Diana ALVES As autoridades estão a examinar as diferentes razões que levaram ao brusco aumento dos contágios no ensino fundamental, sobretudo na última semana do mês de janeiro.

O ministro da Educação, Claude Meisch, divulga esta sexta-feira que medidas sanitárias vão estar em vigor nas próximas semanas nas escolas do país. A conferência de imprensa tem início marcado para as 11:00.

Na curta nota à imprensa, o Ministério da Educação indica apenas que Meisch irá prestar informações sobre o “ajustamento do dispositivo sanitário aplicável ao setor escolar e educativo” no âmbito da crise pandémica.

Note-se que as escolas fundamentais do país (pré-escola e primária) estão fechadas desde segunda-feira, depois de terem sido detetadas várias infeções em turmas daquele nível de ensino. O regresso à sala de aula está, para já, previsto para o próximo dia 22 de fevereiro, após a semana de férias de Carnaval. No entanto, o ministro da Educação já tinha feito saber que, antes de confirmar o regresso às aulas presenciais, iria analisar a situação e pronunciar-se no final desta semana.

A conferência de imprensa de Claude Meisch está então marcada para esta sexta-feira, às 11:00. Será transmitida em direto no site e plataformas do Governo nas redes sociais, contando com tradução simultânea para francês.

Ouvido no início da semana no Parlamento, o ministro adiantou que as autoridades de saúde e o seu ministério estão a examinar as diferentes razões que levaram ao brusco aumento dos contágios no ensino fundamental, sobretudo na última semana do mês de janeiro. A propagação das novas variantes do vírus é uma das pistas em cima da mesa.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.