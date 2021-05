A ministra da Saúde e o ministro das Classes Médias vão esta segunda-feira à tarde ao Parlamento para abordar com os deputados a estratégia de reabertura dos restaurantes, cafés e bares.

Reabertura da Horeca e testes em larga escala em destaque no Parlamento

Os trabalhos em comissão parlamentar retomam esta segunda-feira após uma semana de férias e a covid-19 continua a dominar a agenda dos trabalhos. A pedido do partido socialista, LSAP, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, e o ministro das Classes Médias, Lex Delles vão estar no Parlamento esta segunda-feira à tarde para abordar com os deputados a estratégia de reabertura dos restaurantes, cafés e bares.

O setor da Horeca voltou a reabrir em pleno a 16 de maio. No entanto, para poder aceder à parte interior é preciso apresentar um teste negativo à covid-19, um de três testes possíveis. O encontro entre deputados e ministros tem como objetivo antecipar as próximas semanas no setor, onde os testes no local estão a criar entraves e problemas logísticos para empresários e clientes. Outra das questões prende-se com o financiamento dos testes rápidos assim que o stock disponibilizado gratuitamente pelo Governo chegar ao fim.

Os testes em larga escala serão outro dos temas abordados na comissão parlamentar, nomeadamente os gastos ligadas a este dispositivo em vigor desde praticamente o início da pandemia no país. O objetivo do large scale testing é o de testar toda a população, incluindo os assintomáticos, com o objetivo de travar a propagação da covid-19.



