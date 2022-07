Ouça algumas das opiniões dos ouvintes da Rádio Latina no Linha Aberta sobre "Ficar no Luxemburgo ou regressar a Portugal?".

Linha Aberta

Razões para ficar no Luxemburgo são muitas. Perder alguém é uma delas

(Diana Alves e Henrique de Burgo)



Um novo estudo da Sedes (Associação para o Desenvolvimento Económico e Social) revelou esta semana que mais de 70% dos emigrantes querem voltar para Portugal, a curto ou longo prazo. E, apesar de a maioria sonhar com esse regresso, 18% das 300 pessoas sondadas pela Sedes querem continuar a viver no estrangeiro.

À boleia deste estudo, “Ficar no Luxemburgo ou regressar a Portugal?” foi o tema em debate na edição de hoje do Linha Aberta, o programa de opinião da Rádio Latina. As opiniões dos ouvintes dividem-se e, para aqueles que querem ficar no grão-ducado, as razões são muitas e perder alguém é uma delas. Clique abaixo para ouvir o testemunho da nossa ouvinte Fátima que, depois de perder o filho, é no Luxemburgo que tenciona continuar a viver.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud.

A situação de Otília é semelhante. Vive no Luxemburgo há 46 anos e, embora queira continuar a visitar Portugal de vez em quando, não tenciona ir de vez para o país de origem. Foi aqui que perdeu o marido.



Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud.

Duas das opiniões e testemunhos partilhados no Linha Aberta de hoje sobre “Ficar no Luxemburgo ou regressar a Portugal”. O programa vai para o ar às quintas-feiras, entre as 11h30 e as 12h00. Para participar, em direto, basta ligar para o 1363.





