Rasto de lixo em Kirchberg indigna população

Garrafas, latas e plásticos ficaram espalhados, este fim de semana, pelo parque Three Acorns (vídeo).

O que restou daquilo que terá sido um momento de convívio no parque Three Acorns, Kirchberg, agora que o desconfinamento já permite ajuntamentos um pouco maiores, está a causar indignação na população.

Em causa está o rasto de lixo deixado, durante este fim de semana, no parque, que se situa perto do Mudam.

Alguns internautas filmaram e fotografaram a zona onde é possível ver garrafas, latas e sacos de plástico, restos de comida e cadeiras, espalhados pelo chão e nos muros de uma das zonas do parque.





As imagens tornaram-se virais e foram partilhadas por quase mil pessoas, que manifestaram também a sua indignação.

Durante o confinamento, as redes sociais serviram para denunciar várias situações de depósito ilegal de lixo em zonas verdes ou o despejo de material de proteção individual, como máscaras e luvas, no meio da via pública.

Com o desconfinamento gradual e as temperaturas a subirem os parques parecem ser agora o alvo do desrespeito pelas regras de higiene e ambientais.

