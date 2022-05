Um rapaz de sete anos foi atropelado por um carro enquanto andava de bicicleta, na tarde de quinta-feira, em Belvaux. O dia ficou marcado por vários acidentes nas estradas do Luxemburgo.

Sinistralidade

Rapaz de sete anos atropelado em Belvaux

Tiago RODRIGUES Um rapaz de sete anos foi atropelado por um carro enquanto andava de bicicleta, na tarde de quinta-feira, em Belvaux. O dia ficou marcado por vários acidentes nas estradas do Luxemburgo.

Por volta das 17h, um carro colidiu com a bicicleta do rapaz, na Rue de l'Eglise. Após os primeiros socorros, a criança foi levada para o hospital. De acordo com as autoridades, o rapaz sofreu apenas ferimentos ligeiros.

Após verificação da polícia, descobriu-se que o carro implicado não estava devidamente registado.

Colisão de carro em sentido contrário em Kehlen

Pelas 17h30, ocorreu uma colisão frontal entre dois carros na Rue de Olm, em Kehlen. Um dos condutores seguia em sentido contrário e o condutor que seguia no sentido correto não conseguiu evitar o acidente.

A polícia verificou que o condutor em sentido contrário estava sob a influência do álcool (1.2%), mas a carta de condução não foi revogada O condutor ferido foi tratado pelos serviços de emergência.

Tenta ultrapassagem e perde controlo da scooter

Por volta das 21h, um motociclista e um passageiro numa scooter tiveram um acidente na Avenue des Hauts-Fourneaux, em Esch-sur-Alzette. O condutor perdeu o controlo da mota durante uma manobra de ultrapassagem e caiu. O motociclista e o passageiro sofreram ambos pequenas escoriações e foram levados para o hospital.

Perde controlo do carro e bate contra duas árvores

Por volta das 21h, um condutor teve um acidente no troço entre Wiltz e Nocher. O condutor perdeu o controlo do carro, que entrou numa vala e bateu em duas árvores à beira da estrada. Após receber os primeiros socorros de emergência, o ferido foi levado para o hospital.

Despista-se com a mota em Wiltz

Por volta das 22h20, um homem despistou-se com a sua mota elétrica, na Estrada de Noertrange, em Wiltz, e ficou ligeiramente ferido. Após os primeiros socorros no local, foi levado para o hospital.

