Rangwee será novamente transitável a 12 de março

As obras deveriam ter terminado, no máximo, até às férias de Natal. A reabertura da via na Rangwee sofreu um atraso de quase três meses, mas vai finalmente acontecer.

Os trabalhos de construção da Rangwee e da rua des Scillas começaram em abril de 2022. Passado quase um ano, a 12 de março, a estrada será reaberta à circulação motorizada, mas também aos peões e aos ciclistas.

Tram até Howald esbarra com terrenos privados Prevista para a segunda metade de 2023, a ligação depende do resultado das negociações com os proprietários dos terrenos da Rue des Scillas.

A partir desta data, a nova N3, batizada de boulevard de Kyiv, será igualmente aberta à circulação em Howald.

De 12 de março até às férias coletivas de 2023, a rua Scillas terminará num beco sem saída e, portanto, não será transitável.

No entanto, a loja de bricolage e a loja de desporto no final da rua des Scillas estarão acessíveis durante este período. Uma vez terminada a empreitada no verão, a rua des Scillas deverá estar aberta em ambas as direções.

