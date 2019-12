O Meteolux prolongou o alerta, em vigor desde sexta-feira. Domingo as rajadas de vento vão continuar a atingir entre 70 e 80 km/h.

Rajadas de vento vão continuar no domingo

O Meteolux prolongou o alerta, em vigor desde sexta-feira. Domingo as rajadas de vento vão continuar a atingir entre 70 e 80 km/h.

O instituto meteorológico do Luxemburgo prolongou o alerta de ventos fortes para todo o país. Os ventos vão soprar com mais força durante a manhã, entre as 4h e as 9h.

A ordem é manter as precauções necessárias, entre elas recolher ou prender devidamente as esplanadas ou os letreiros publicitários dos estabelecimentos comerciais ou de restauração. Respeitar os limites de velocidade nas estradas e redobrar os cuidados também estão nas lista de recomendações.

São esperadas rajadas entre 70 e 80 quilómetros/hora. O vento abranda durante a tarde que, tal como todo o dia se espera chuvosa.

Durante a semana a excepção é a quinta-feira. Está prevista chuva de segunda a sexta, com uma trégua no dia anterior.

Com os termómetros entre 7° a 11° não se prevê queda de neve.