Raiva. Veterinários em alerta com importação de cães sem vacina

Incurável, a raiva mata 60 mil pessoas por ano em todo o mundo.

Nas últimas semanas, a Direção-geral de Veterinária tem sido confrontada com cada vez mais casos de cães que chegam ao Grão-ducado sem a devida vacina contra a raiva. O caso foi denunciado pelo Ministério da Agricultura esta sexta-feira.

Na maioria, os casos foram registados em animais que chegam de países fora da Europa sem os documentos exigidos como prova da vacinação anti-rábica.

Embora não especifiquem quais são os comprovativos em falta, as autoridades do Luxemburgo lembram que a raiva "é uma doença muito séria e incurável que mata 60 mil pessoas em todo o mundo, a cada ano".

Grande parte das mortes são causadas por "mordidas de cães infetados" com a doença viral que infeta o sistema nervoso central.

Nesse sentido, as autoridades apelam ao bom senso. Aconselha os habitantes do Luxemburgo a não importar qualquer animal de países terceiros e recomenda sim o contacto direto com criadores luxemburgueses. Caso contrário, aconselha o cumprimento escrupuloso das regras da Direção-geral de Veterinária do Grão-ducado.

"Se, por uma razão específica, a importação de um cão é essencial, é importante informar previamente a Administração dos Serviços Veterinários sobre as condições de importação previstas na legislação", enfatiza o Ministério.