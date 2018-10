O acidente chocou o país. Em Esch-sur-Alzette, onde viviam as duas vítimas mortais - uma portuguesa de 20 anos e um português com 36, que seguiam no carro -, centenas de pessoas organizaram uma marcha em sua homenagem.

Raemerich. Pena suspensa para condutor em acidente que matou dois portugueses

O acidente chocou o país. Em Esch-sur-Alzette, onde viviam as duas vítimas mortais - uma portuguesa de 20 anos e um português com 36, que seguiam no carro -, centenas de pessoas organizaram uma marcha em sua homenagem.

O condutor do veículo que teve um acidente na rotunda de Raemerich, em junho de 2016, matando dois portugueses que seguiam no carro, foi condenado a quatro anos de prisão, com pena suspensa. Esta tinha sido a pena pedida pela Procuradoria. O homem foi ainda condenado a pagar dois mil euros às vítimas que se constituíram partes civis, a título de provisão. O Tribunal ordenou ainda a realização de uma perícia para apurar os danos.

O caso remonta a 26 de junho de 2016, a noite em que Portugal conquistou o Euro. O condutor festejou a vitória de Portugal no Euro até de madrugada, numa discoteca em Steinsel. O acidente deu-se quando regressava a Esch-sur-Alzette, com mais três amigos. Às 6h20 da manhã, embateu na rotunda de Raemerich. Os passageiros que seguiam atrás morreram. Um terceiro, que seguia ao lado do condutor, esteve três meses em coma. O condutor, de 23 anos, também ficou gravemente ferido e recebe hoje uma pensão de invalidez.

As análises indicam que o condutor tinha uma taxa de alcoolemia de 1,1 g/l, acima do limite legal, e que entrou na rotunda com excesso de velocidade, circulando a 235 km/h pouco antes do acidente, segundo a acusação.

Durante o julgamento, o condutor alegou que adormeceu ao volante e afirmou que não se recordava do acidente, segundo o jornal Quotidien. É operário e teria trabalhado duas noites seguidas, segundo o mesmo jornal.



