Radares têm contribuído para baixar número de acidentes graves

Susy MARTINS Radar inteligente na N11 entre Waldhof e Gonderange fez baixar o número de infrações por excesso de velocidade naquele troço, revelou o ministro da Mobilidade.

A instalação dos radares fixos de controlo de velocidade resultou numa diminuição do número de acidentes de viação com feridos graves e mortos. Em 209, o número de vítimas mortais nas estradas luxemburguesas foi de 22, um número em queda. Em 2016 – ano da instalação do primeiro radar fixo – houve registo de 32 óbitos na sequência de acidentes rodoviários.

A informação foi divulgada pelo ministro da Mobilidade, François Bausch. Confrontado pelos deputados liberais (DP) Max Hahn e Claude Lamberty sobre o impacto dos radares na segurança rodoviária, Bausch defendeu que os radares fixos têm contribuído para um maior respeito dos limites de velocidade, lembrando que a velocidade excessiva é a principal causa de acidentes graves.

Bausch considera, no entanto, que a queda da sinistralidade rodoviária no país ficou a dever-se também ao aumento das fiscalizações policias no terreno. Apesar de os dados sobre a sinistralidade rodoviária em 2020 ainda não serem oficialmente conhecidos, o ministro realçou também que o radar inteligente na N11 entre Waldhof e Gonderange (que mede a velocidade média num troço de 3,8 quilómetros) fez baixar o número de infrações por excesso de velocidade naquele troço.

Túneis foram palco de 209 acidentes nos últimos cinco anos Os túneis das estradas luxemburguesas foram palco de 209 acidentes de viação entre 2015 e 2019.

Sem avançar dados concretos, o governante garantiu também, na resposta parlamentar, que o número de infrações registadas pelos radares fixos tem baixado consideravelmente de ano para ano, de uma forma geral.

