Radares. Mais de 280.000 multas por excesso de velocidade em 2019

Diana ALVES

É o equivalente a pelo menos 14,8 milhões de euros. No ano passado, os radares de controlo de velocidade registaram mais de 280.000 violações ao limite de velocidade nas estradas luxemburguesas. Mais precisamente, os controlos resultaram em 282.703 multas.

De acordo com o Ministério da Mobilidade, em causa estiveram sobretudo coimas de 49 euros. Mesmo assim, foram passadas 10.600 multas de 145 euros cada, registando-se cerca de dois mil “delitos de grande velocidade”.

Os números foram divulgados pelo Ministério da Mobilidade no âmbito do anúncio sobre a entrada em funcionamento do primeiro radar inteligente do país.

O aparelho estará operacional a partir do dia 15 de junho, na N11, entre Waldhof e Gonderange. Recorde-se que, neste troço de quase quatro mil metros os automobilistas não devem ultrapassar os 90 quilómetros por hora (km/h). Para os veículos pesados, o limite é de 75 km/h.

Na prática, serão instaladas duas colunas-radar (uma em cada extremidade do troço), equipadas com câmaras de infravermelhos e equipamentos de deteção. Sistemas que identificam a viatura através da matrícula e calculam a velocidade média a que o condutor circula, tanto ao entrar como ao sair daquela parte da N11.



