Radares móveis dispararam mais de 10 mil vezes no verão

Os radares móveis registaram 10.118 infrações relacionadas com o excesso de velocidade durante os meses de verão. O número foi revelado pelo ministro da Segurança Interna, Henri Kox, em resposta a uma questão parlamentar do deputado André Bauler, do DP.

Questionado sobre os radares móveis nas estradas do norte do país, o ministro refere que foram instalados temporariamente a pedido dos residentes e das respetivas autoridades comunais, mas também no âmbito da campanha nacional de segurança rodoviária.

Segundo Henri Kox, desde janeiro de 2020, os radares móveis dispararam 20.163 vezes por excesso de velocidade nas estradas do norte do Luxemburgo. O ministro garante ainda que atualmente não há planos para mais radares móveis na região norte, a não ser que venha a ser necessário.



