Trânsito

Radares em três túneis da A7 entram em fase de teste

Os radares de trânsito nos túneis de Stafelter, Grouft e Gousselerbierg na autoestrada A7 entram em fase de testes a partir desta quinta-feira, como parte da luta contra a segurança rodoviária, anunciou o Ministério da Mobilidade em comunicado.

Um radar de secção irá calcular a velocidade média dos veículos ao longo de todo o comprimento dos túneis, onde o limite máximo de velocidade é de 90 km/h. Uma tolerância de 3 km/h (abaixo de 100 km/h) e 3% (acima de 100 km/h) é deduzida do valor calculado, refere a nota do Governo.

Estes radares também se adaptam às reduções do limite de velocidade máxima indicado pela CITA, por exemplo, no caso de um estaleiro de construção ou de um incidente no túnel. As tolerâncias correspondentes são então aplicáveis.

O Governo esclarece ainda que, durante esta fase de teste, não serão emitidos avisos ou multas tributáveis. "Todas as fotos e outros dados tirados durante os testes serão imediatamente apagados", lê-se no comunicado, que acrescenta que "o início da fase de aplicação será anunciado oportunamente".



O primeiro radar deste tipo está em funcionamento desde 1 de dezembro de 2021 no túnel de Markusberg, na autoestrada A13. Desde a instalação, "a velocidade média caiu abaixo do limite dos 90 km/h, o que reduz o risco de acidentes", sublinha o Ministério.

Outro radar na instalado na N11, entre Waldhof e Gonderange, já tinha sido também instalado em 2020, tendo sido o primeiro radar inteligente do país.

