Radar ligado ao semáforo entra em ação no final do mês de fevereiro

O primeiro radar com ligação direta a um semáforo foi instalado na Place de l’Étoile, na cidade do Luxemburgo, e deverá entrar em funcionamento no final do mês de fevereiro. Trata-se de um dispositivo de controlo para multar os automobilistas que não respeitam os semáforos e passam o vermelho, mas também os automobilistas que conduzem em excesso de velocidade.

Para que este radar entre em ação é preciso adaptar a legislação, uma vez que quando a lei sobre os radares foi adotada, a tecnologia ainda não estava tão avançada. Daí a comissão parlamentar da mobilidade ter analisado esta quinta-feira, um projeto de lei, que tem em consideração essa evolução tecnológica dos radares.

O ministro da Mobilidade, François Bausch, aproveitou esta reunião para sublinhar a importância dos radares para prevenir os comportamentos perigosos nas estradas. Daí o governo ter decidido instalar mais dois radares ligados aos semáforos, para além daquele na place de l’Étoile. Um deverá ser instalado na rua de Hollerich, também na cidade do Luxemburgo e outro no “Schlammestee”, perto de Weiler-la-Tour.

Tecnicamente, o radar vai ficar ligado a uma caixa metálica instalada junto ao semáforo, que regista a imagem do veículo infrator e está sincronizada com o semáforo.



