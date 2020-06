Vem aí o radar inteligente.

Radar inteligente na N11 vai ser ativado em breve

Manuela PEREIRA

Começou a ser testado em dezembro de 2019, estava previsto ser ativado em abril, mas a crise pandémica adiou a entrada em funcionamento do primeiro radar fixo do Luxemburgo que calcula a velocidade média das viaturas num determinado troço. O troço em questão fica situado na estrada nacional 11 (N11), entre Waldhaff e Gonderange.

São cerca de 4 km de distância, em que velocidade será registada, à entrada e à saída do troço. Se a média ultrapassar os 90 km/h ou 75 km/h no caso dos camiões, significará que houve excesso de velocidade nesse percurso e a multa por excesso de velocidade será garantida. Haverá contudo, tal como acontece com os outros controlos através de radares fixos de velocidade, uma tolerância de 3 km/h.

A data de entrada em funcionamento do novo radar inteligente vai ser anunciada na próxima segunda-feira, dia 8 de junho, pelo vice-primeiro-ministro e ministro da Mobilidade e das Obras Públicas, François Bausch, numa conferência de imprensa, marcada para as 11h00.

Na prática, o radar inteligente é mais do que um aparelho. Aliás, constata-se que há dois dispositivos, com pouca distância entre eles, em Waldhaff e outros dois em Gonderange. Em julho do ano passado, o ministro Bausch explicava que o radar regista a matrícula da viatura e a hora de passagem no início do troço.

No final do percurso, um segundo radar regista os mesmos dados. O programa informático do aparelho calcula depois a velocidade média e caso o limite seja ultrapassado, este dispositivo salvaguarda a fotografia da matrícula da viatura, transmitindo depois todos os dados, que comprovam a infração, às autoridades.



