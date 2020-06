No troço entre Wladhof e Gonderange, da N11, nos primeiros cinco dias de funcionamento mais de uma centena de condutores foi multado. Saiba como funciona este radar que tira fotos aos veículos .

Radar inteligente fotografa 121 condutores em excesso de velocidade

Paula SANTOS FERREIRA No troço entre Wladhof e Gonderange, da N11, nos primeiros cinco dias de funcionamento mais de uma centena de condutores foi multado. Saiba como funciona este radar que tira fotos aos veículos .

O primeiro radar inteligente do Luxemburgo já provou a sua competência. Inaugurado segunda-feira, dia 15 no troço de 3,8 km da N11, entre Wladhof e Gonderange, este equipamento de vigilância identificou até sexta-feira a meio do dia, 121 condutores em excesso de velocidade.

Todos eles foram multados em 49 euros, por excederem o limite autorizado, mas numa velocidade inferior a 20 Km. À exceção de um motorista que ultrapassou estes 20 km a mais, e teve de pagar uma multa de 145 euros e ficou sem dois pontos da carta.

Photo: Ministère de la Mobilité

Mas como funciona este radar inteligente?

Logo à entrada e também à saída deste troço que o equipamento vigia, todos os veículos são identificados, pelas suas matrículas. Se o condutor do veículo exceder o limite de velocidade o automóvel é fotografado e a foto enviada diretamente para a central do Centro de Controlo e Multas automatizadas, explica a nota do Governo aquando da apresentação deste novo equipamento. Não há como escapar. Para tal, duas colunas de radar, equipadas com câmaras infravermelhas e equipamentos de detecção, são instaladas nas duas extremidades da seção.

Segurança Rodoviária quer mais radares inteligentes no país O primeiro radar inteligente do país está em funcionamento na estrada nacional N11 a partir de 15 de junho.

Neste troço, o limite de velocidade é de 90 km/hora para os veículos ligeiros e de 75 km/hora para os pesados.

Este equipamento vai ao pormenor de detetar a velocidade média do veículo durante todo o troço e não apenas num ponto concreto. Por outro lado, também distingue os vários tipos de veículos, como automóveis, camiões, autocarros e até mesmo carros com reboques, cujos limites de velocidade são diferentes.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.