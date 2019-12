O melhor é tirar o pé do acelerador, mas não se preocupe, se for flashado não será azar de sexta-feira 13. É que as primeiras semanas serão mesmo só de testes: não haverá multas.

Radar inteligente começa a ser testado amanhã

O primeiro radar inteligente - na N11, entre Waldhof e Gonderange - vai começar a ser testado a partir de amanhã, dia 13. O melhor é tirar o pé do acelerador, mas não se preocupe, se for flashado não será azar de sexta-feira 13. É que as primeiras semanas serão mesmo só de testes: não haverá multas.

De acordo com um comunicado do Ministério da Mobilidade, todas as fotografias tiradas durante o período de testes serão apagadas. O radar inteligente só entrará em ação – com sanções – a partir do primeiro trimestre de 2020 como avança o L’Essentiel, embora não seja ainda conhecida a data concreta.

O novo dispositivo vai calcular a velocidade média dos automobilistas ao longo de quase quatro quilómetros (Km), onde a velocidade vai estar limitada a 90km/h para os automóveis e a 75 km/h para os camiões. Será aplicada uma tolerância de 3km/h, indicou hoje o ministério.

Recorde-se que ocorreram 19 acidentes na N11, entre 2011 e 2017, que fizeram três mortos, quatro feridos graves e 33 feridos ligeiros.