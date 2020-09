Radar de Waldhof. 1444 multas em três meses na N11

Quase 1500 condutores'fotografados' em excesso de velocidade na N11 entre Gonderange e Waldhof pelo radar inteligente, desde 15 de junho. No total, foram mais de 71 mil euros em multas.

Quase 1500 condutores'fotografados' em excesso de velocidade na N11 entre Gonderange e Waldhof pelo radar inteligente, desde 15 de junho. No total, foram mais de 71 mil euros em multas.

É o primeiro radar inteligente do Luxemburgo e desde que começou a funcionar a 15 de junho, os condutores do curto troço de 3,8 quilómetros que vigia não lhe têm dado descanso. Em três meses, o radar Waldorf já 'fotografou' 1444 veículos em excesso de velocidade na estrada nacional N11 entre Gonderange e Waldhof, que foram respetivamente multados, noticia a edição francesa do Luxemburger Wort.

Entre 15 de junho e 14 de setembro foram passadas 1435 multas de 49 euros, por excederem o limite autorizado, mas numa velocidade inferior a 20 km/h, ou seja, circulavam entre 91km/h a 110 km/h.

Coimas de 145 euros

Já nove motoristas foram penalizados com coimas agravadas de 145 euros, por conduzir acima dos 110km/h, além de lhes ser descontados dois pontos na carta de condução. No total, as multas ascenderam a 71.620 euros.

No primeiro mês este radar fotografou 589 condutores em excesso de velocidade. O limite máximo é de 90 km/h para os veículos ligeiros, enquanto para os pesados é de 75 km/h. Em média, para se fazer o troço de 3,8 quilómetros são necessários cerca de três minutos. Quem for apanhado em excesso de velocidade, superando os 3 km/h de tolerância, deverá receber uma multa em casa, por carta.

