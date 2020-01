Radar de semáforo. Se passar o sinal vermelho é fotografado e multado

O Luxemburgo vai ter estes novos radares que possuem sensor e câmeras fotográficas. O primeiro será na Place de L'Etoile, na capital. O ministro ainda não decidiu se a multa abrange o amarelo ou não.

Paula SANTOS FERREIRA O Luxemburgo vai ter estes novos radares que possuem sensor e câmeras fotográficas. O primeiro será na Place de L'Etoile, na capital. O ministro ainda não decidiu se a multa abrange o amarelo ou não.

Na cidade do Luxemburgo, são cada vez mais os condutores multados por não respeitarem os sinais vermelhos ou amarelos dos semáforos. Estas infrações estão a aumentar, ao contrário das outras relacionadas com o código da estrada.



Por isso, o ministro da mobilidade, François Bausch decidiu agir. Decidiu dotar os semáforos situados em locais estratégicos de radares com câmaras fotográficas que detetam de imediato quais os condutores que não respeitam o vermelho ou o amarelo e não param o veículo. Estes serão fotografados e multados.

O primeiro local onde será instalado este novo radar de semáforo será a Place de L’ Étoile, na capital, num cruzamento onde se resistam muitas infrações deste tipo, segundo noticia a edição francesa do Wort.

Como já tinha prometido o ministro, até ao final deste ano este novo tipo de radar semáforo entrará em funcionamento, ao que tudo indica quando for inaugurada a nova linha do tram. Com o radar aumenta a segurança naquele local mas também se impede que os veículos fiquem parados nos carris.

Multar com o amarelo ou vermelho?

Por enquanto, François Bausch e a sua equipa têm ainda uma decisão a tomar. Quando é que o radar será acionado? Quando o condutor passar o amarelo ou o vermelho?

Segundo o código da estrada quando o sinal amarelo cai o condutor deve parar imediatamente o automóvel.

"Tecnicamente, ambos [amarelo ou vermelho] são possíveis", disse Dany Frank, porta-voz do Ministério da Mobilidade, citado pelo Wort francês.

Em caso de infração, quando não se para com o sinal amarelo pode ser aplicada uma multa de 49 euros. No caso do condutor desobedecer ao sinal vermelho, a multa aumenta para 145 euros e dois pontos são removidos da carta de condução.

Como funciona o radar de semáforo?

No Luxemburgo, a base legal para a instalação de câmeras em semáforos foi criada em 2015.

E como funciona o radar de semáforo? Aqui o radar é acoplado ao sistema de sinalização do semáforo existindo um sensor localizado na superfície da estrada que deteta se o veículo passou a linha com o sinal amarelo ou vermelho. Por outro lado, uma caixa de metal é instalada junto aos semáforos, dotada de uma câmera que tira duas fotos em intervalos curtos, para determinar também se o veículo passou a linha com os sinais ou parou antes.

Depois da Place de L’Etoile, também em Schlammesté, onde até já existe um radar, deve também ser instalado este novo sistema de controlo. O cruzamento perto da igreja em Hollerich, em direção à autoestrada é outro dos locais onde o ministério está a ponderar a colocação destes radares.

