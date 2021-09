Três meses após o início do estudo sobre a percepção da discriminação no Luxemburgo, os peritos da Liser estão "muito satisfeitos" com a taxa de resposta.

Luxemburgo 2 min.

Racismo

Luxemburgo vai ter o seu primeiro estudo sobre racismo no país

Marie DEDEBAN Três meses após o início do estudo sobre a percepção da discriminação no Luxemburgo, os peritos da Liser estão "muito satisfeitos" com a taxa de resposta.

Na ausência de dados sobre a expressão do racismo no Grão-Ducado, o ministério da Integração encarregou o Instituto Luxemburguês de Investigação Sócio-Económica (Liser) de investigar a questão há quase três meses. Os primeiros resultados são esperados em novembro.

Ao que tudo indica, este novo inquérito poderá vir a ser mais conclusivo do que o último estudo europeu. Apenas 402 pessoas foram inquiridas pela Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia em 2018 e os peritos da Liser conseguiram recolher 3.000 respostas ao seu questionário online, lançado em meados de junho, o que representa uma taxa de resposta de 20%.

Originalmente, o inquérito baseava-se num grupo de 15.000 inquiridos, dos quais 5.000 foram selecionados entre as populações "mais expostas ao risco de discriminação". O objetivo era ser tão representativo quanto possível, ao contrário do inquérito europeu.

Para Frédéric Docquier, esta taxa é portanto "muito satisfatória" e suficiente para tirar conclusões significativas. Especialmente porque, quando lançou este inquérito online este verão, o investigador responsável pelo estudo em Liser temia que a participação fosse inferior.

Equívocos das origens do racismo Continuam a revelar-se inúmeras formas de discriminação racista, que permitiram a formação e o pleno desenvolvimento de uma melhor percepção dos modos de discriminação racial, que se encontram naturalizados no corpo, na linguagem, tal como no plano das subjectividades.

Céptico quanto à eficácia dos inquéritos em linha, receava que o inquérito falhasse por falta de respostas, temendo que os participantes não tivessem acesso à Internet ou não compreendessem as perguntas.

Impulsionado pelo ministério da Integração devido à pandemia e a um orçamento limitado de "cerca de 100.000 euros", este dispositivo digital deu finalmente os seus frutos. A Liser irá agora efetuar verificações estatísticas e assegurar "que as minorias estejam bem representadas entre os inquiridos". Os resultados do inquérito só serão divulgados a partir de novembro.

Este primeiro retrato deverá permitir destacar problemas sistémicos no acesso à educação, ao emprego ou à habitação. A decisão da Câmara de Deputados foi motivada, nomeadamente, pelo último relatório do Centro para a Igualdade de Tratamento. Publicado em abril, o documento indica que 20% dos residentes confessam já terem sido alvos de algum tipo de discriminação. Destes, a grande maioria - 46% - apontou a nacionalidade como fator determinante. Num retrato mais alargado dos tipos de atitudes discriminatórias, o inquérito mostra que depois do país de origem, o sexo continua a ser motivo de segregação.

Artigo original publicado na edição francesa do Luxemburger Wort

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.