As autoridades disseram que as pessoas acham poder esconder-se atrás das contas das redes sociais "precisam pensar duas vezes".

Luxemburgo 2 min.

Racismo

Euro2020. Onze pessoas presas em Inglaterra por comentários racistas

As autoridades disseram que as pessoas acham poder esconder-se atrás das contas das redes sociais "precisam pensar duas vezes".

A polícia britânica prendeu 11 pessoas no seguimento de uma investigação sobre crimes de ódio cometidos através de mensagens e comentários nas redes sociais enviadas após a final do Euro 2020.

Segundo a BBC, a Unidade de Polícia de Futebol do Reino Unido recebeu 600 relatos de comentários racistas enviados aos jogadores ingleses após a derrota e julgou 207 como criminosos. Destes, 123 foram publicados por pessoas no estrangeiro, enquanto 34 estavam no Reino Unido.

Os pormenores das contas estrangeiras deverão ser transmitidos aos seus respetivos países para que as autoridades locais tomem medidas. A polícia aguarda informações das empresas das redes sociais sobre os proprietários das restantes 50 contas.

Inglaterra multada devido a comportamento dos adeptos A UEFA multou hoje a Inglaterra em 30 mil euros devido ao comportamento dos adeptos no jogo da meia-final do Euro2020 frente à Dinamarca, disputado em Wembley, Londres.

A onda de violência racista nas redes foi dirigida a Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka, depois de terem falhado penaltis na final do Euro 2020, no mês passado. A dimensão foi de tal ordem que levou a declarações públicas da Associação de Futebol Inglês, do manager inglês Gareth Southgate e do primeiro-ministro inglês, Boris Johnson.



Mark Roberts, chefe do Conselho Nacional de Polícia de Segurança do Futebol, disse à BBC que a investigação estava a decorrer "a um ritmo acelerado" e que uma "vasta quantidade de trabalho" foi feita para identificar as 11 pessoas presas até agora.



A maioria das detenções foram por suspeita de comunicações maliciosas ou de violação da secção 127 da Lei das Comunicações de 2003 - que inclui o envio de mensagens que são "grosseiramente ofensivas" ou são "ameaçadoras".

As infracções de comunicações maliciosas implicam uma pena máxima de dois anos de prisão, enquanto uma violação do artigo 127º pode levar a uma pena de seis meses de prisão. Três pessoas foram presas sob suspeita de incitar ao ódio racial, o que pode significar uma pena de até sete anos de prisão nos casos mais graves.

"Há pessoas por aí que acreditam poder esconder-se atrás de um perfil das redes sociais e escapar com comentários abomináveis. Precisam de pensar duas vezes", disse Mark Roberts à BBC. "Temos investigadores que procuram proativamente comentários abusivos relacionados com o jogo e, se atingirem um limiar criminal, aqueles que os publicam serão presos", completou.

Apontou ainda que as complexidades de investigar o abuso das redes sociais "não podem ser subestimadas" e agradeceu ao Facebook, Instagram e Twitter por responderem rapidamente aos inquéritos da polícia. Entretanto Bukayo Saka, o avançado do Arsenal de 19 anos que levou a pena final da Inglaterra, disse que estava "sem palavras" depois do seu clube lhe ter apresentado um muro de mensagens de apoio, noticiou o canal britânico.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.