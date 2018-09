O Racing Luxembourg - FC Differdange é o jogo grande dos 1/16 avos de final da taça do Luxemburgo, agendados para 28 de Outubro. A formação da capital, detentora do troféu, acolhe uma das equipas com maior tradição na prova nos últimos anos, num encontro que promete emoções fortes entre dois dos principais candidatos à vitória.

Racing - Differdange é o jogo grande dos 1/16 avos de final da Taça do Luxemburgo

O sorteio, realizado hoje, ditou ainda mais dois encontros entre equipas da Liga BGL: Niederkorn - Hostert e Rumelange - Strassen. Nos outros jogos, destaque ainda para o Käerjéng - Jeunesse, US Esch - Union Titus Pétange, Hesperange - Mondorf, Kayl/Tétange - FC Wiltz, Erpeldange - Hamm Benfica, Rodange - Rosport e para o dérbi entre o Union Mertert-Wasserbillig e o Wormeldange.

O campeão F91 Dudelange desloca-se ao terreno da US Sandweiler, enquanto o Fola vai a Bourscheid defrontar a equipa local, única representante da terceira divisão em prova.







