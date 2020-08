A sede "histórica" da Edipress foi vendida ainda em junho. A equipa muda-se para Belval, até dezembro.

Quotidien e Tageblatt vendem a sede de Esch-sur-Alzette

O número 44 da Rue do Canal, em Esch-sur-Alzette, vai deixar de estar associado à imprensa luxemburguesa, depois a Edipress ter optado por vender as instalações dos jornais Quotidien, Tageblatt e Lëtzebuerger Land ainda em junho.

Segundo o Wort, a notícia foi confirmada às equipas pelo diretor-geral da Edipress que, até dezembro, vão mudar-se do edifício datado de 1938/39 para o Belval Plaza Center, onde cerca de 1.350 m2 de escritórios "modernos" aguardam jornalistas, pessoal administrativo e comercial.

Embora não se conheça o valor da transação, certo é que a venda traz um encaixe financeiro importante às contas da empresa, afetada pela queda das receitas publicitárias que acompanham a crise económica gerada pela pandemia.

O edifício que também já foi sede da OGBL passou para as mãos dos investidores belgo-luxemburgueses do grupo Immobel que deverá transformar as redações em apartamentos residenciais, estando no entanto, obrigado a manter a fachada do edifício.

