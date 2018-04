A comissária europeia para a Justiça, Consumidores e Igualdade de Géneros, Věra Jourová, elogiou esta sexta-feira o sistema luxemburguês de quotas obrigatórias de mulheres nas listas eleitorais.

Quotas eleitorais luxemburguesas, “um modelo para a Europa”

A comissária europeia para a Justiça, Consumidores e Igualdade de Géneros, Věra Jourová, elogiou esta sexta-feira o sistema luxemburguês de quotas obrigatórias de mulheres nas listas eleitorais.

De passagem pelo Luxemburgo, Věra Jourová descreveu o sistema como “um modelo para a Europa”. “Gostaria que todos os países se inspirassem na vossa legislação”, disse a comissária perante os deputados luxemburgueses, no Parlamento.

Segundo uma lei aprovada no final de 2016, as listas dos partidos luxemburgueses com vista às eleições legislativas e europeias devem ter 40% de mulheres.

O desrespeito da medida implica em sanções financeiras e os partidos políticos que apresentarem listas eleitorais com menos de 30% de candidatas, por exemplo, arriscam-se a perder 75% do apoio financeiro do Estado.

Além das quotas, o modelo estipula também o princípio de “trabalho igual, salário igual”.

