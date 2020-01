Guy Robert e Marc Neyer começaram como tipógrafos-aprendizes e hoje estão preocupados com o futuro dos jornais impressos face à concorrência do online.

“Queremos continuar a imprimir jornais por muitos mais anos”

Madalena QUEIRÓS Guy Robert e Marc Neyer começaram como tipógrafos-aprendizes e hoje estão preocupados com o futuro dos jornais impressos face à concorrência do online.

Se estiver a ler uma notícia num site e ao terceiro parágrafo pedirem-lhe para pagar para continuar a ler? Paga e prossegue a leitura? Ou desiste e vai procurar noutro sítio? A pergunta de um milhão de dólares: como viabilizar economicamente os jornais no futuro, quando cada vez menos pessoas optam por comprar a versão em papel, preocupa, e muito, os responsáveis pela produção gráfica do grupo Saint Paul Luxembourg. Um grupo que publica diversos títulos: Contacto, Luxembourg Times, Luxemburger Wort, Télérama e presta serviços de impressão a clientes privados.

A trabalhar no Grupo desde 1983, Guy Robert nunca mais esqueceu o orgulho que sentiu a primeira vez que entrou no Wort, como tipógrafo-aprendiz. “Era um privilégio fazer o estágio no Wort. Tinha 16 anos e só os melhores conseguiam lá chegar”, diz um dos responsáveis pela produção gráfica do grupo. Hoje com 52 anos, Guy Robert lança a questão “quando as pessoas lerem apenas a versão online das notícias, estarão dispostas a pagar uma assinatura para as ler? Porque hoje tudo o que os jovens leem na internet é gratuito”. “Atualmente, as pessoas pagam para ler o jornal impresso, diretamente ou através de assinatura, se houvesse apenas a versão digital haveria dinheiro para pagar os nossos salários e os dos jornalistas?”, questiona.

Nós ainda temos a sorte de ter um jornal para imprimir e os nossos tipógrafos podem continuar a imprimir. Mark Neyer

Para já “estamos a perder leitores”, alerta. “Quando comparamos com as tiragens de há 20 anos, em que o país tinha metade dos habitantes”, sublinha.

Quando começou, o número de tipógrafos era muito maior e havia várias oficinas gráficas a trabalhar simultaneamente. Com o passar dos anos, o número de tipógrafos foram diminuindo. Mas a variedade de nacionalidades multiplicou-se. “Em 1990 quando recebemos as novas rotativas precisávamos de pessoal que soubesse trabalhar com aquelas máquinas que não existiam no Luxemburgo. Por isso fomos recrutá-los à Bélgica, França e Alemanha.” Uma diversidade cultural que não causa qualquer problema no funcionamento da equipa.

Hoje o sector da produção gráfica é multicultural como quase todas as equipas no grupo Saint Paul Luxembourg. Outra mudança de fundo foi a implementação da flexibilidade e polivalência às rotinas diárias do trabalho. Hoje os tipógrafos já não dedicam 100% do seu tempo a imprimir. Fazem muitas outras coisas. O que era impensável há uns anos.

“Se não há nada para imprimir pintam muros”, exemplifica Guy Robert. No passado “quando um tipógrafo não tinha nada para imprimir, fazia a manutenção da máquina, ou ficava ao pé da máquina sem fazer nada”. E “há 10 ou 15 anos, um tipógrafo não aceitaria bem ter que pintar um muro”. Mas hoje “a realidade mudou”, acrescenta Mark Neyer, responsável pelo sector da produção gráfica. Com 46 anos também entrou no grupo como tipógrafo-aprendiz. Hoje tudo é diferente. Foi fácil a implementação desta polivalência? “No início foi complicado. mas não houve revolta. Os trabalhadores rapidamente aceitaram esta nova realidade. Agora estão motivados e sabem que não há opção”, acrescenta Mark Neyer. Porque muitas das gráficas no mercado fecharam e muitos dos tipógrafos ficaram sem trabalho. “Nós ainda temos a sorte de ter um jornal para imprimir e os nossos tipógrafos podem continuar a imprimir”, acrescenta Mark Neyer. “E ficamos contentes com o facto dos tipógrafos terem aceite esta polivalência”, sublinha.

De há uns anos para cá, as semanas de trabalho mudaram substancialmente. Agora “trabalham de domingo a sexta-feira, no turno da noite na impressão. Na outra semana, em que trabalham quatro dias durante o dia fazem outros trabalhos como pintura e manutenção do edifício”.

Quanto ao futuro estão inquietos com as pessoas que se vão reformar, “porque cada pessoa que se reforma é um conhecimento de 40 anos que se perde e que é muito difícil de substituir”.

Que desejos têm para 2020? Gostariam de continuar a imprimir jornais por muitos mais anos. Até quando? Uma pergunta a que não sabem responder.