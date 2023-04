É estrangeiro, reside no Luxemburgo e gostaria de obter a nacionalidade luxemburguesa? Este artigo é para si.

Quer ter nacionalidade luxemburguesa? Estes são os requisitos que deve cumprir

Filipa MATIAS PEREIRA Os estrangeiros que obtêm a nacionalidade luxemburguesa passam a ter todos os direitos e deveres dos luxemburgueses. Mas há vários requisitos que deve cumprir para ser um cidadão do Grão-Ducado.

É estrangeiro, reside no Luxemburgo e gostaria de obter a nacionalidade luxemburguesa? Então este artigo é para si. A lei do Grão-Ducado prevê a atribuição da cidadania a estrangeiros, que passam a ter todos os direitos e deveres dos luxemburgueses, mas há uma série de requisitos a cumprir.

A legislação estipula três vertentes para adquirir o título de cidadão luxemburguês, nomeadamente nacionalidade por recuperação, por opção (a solicitar em 10 casos específicos que pode consultar aqui) e por naturalização. E é esta última opção a que os estrangeiros que não nasceram no Luxemburgo devem recorrer.

Para dar seguimento ao processo, os estrangeiros devem cumprir uma série de requisitos. O Contacto compilou toda a informação que precisa de saber.

Quais os requisitos que devo cumprir?



Os critérios para obter a nacionalidade por naturalização têm vindo a ser revistos e, desde 2017, passaram a ser menos exigentes. Inicialmente, a legislação determinava que o estrangeiro deveria residir no Grão-Ducado durante sete anos para poder pedir a cidadania, mas esse período foi reduzido para cinco anos pela Lei da Naturalização, que entrou em vigor a 1 de abril de 2017.

Em relação a este requisito, há apenas uma particularidade que deve ter em atenção: no ano anterior ao pedido de nacionalidade tem de ter residido no Grão-Ducado de forma ininterrupta, de acordo com a informação disponibilizada pelo Governo.



Se está a pensar pedir a cidadania, é recomendável que comece a conviver com nativos para ir aprendendo o luxemburguês ou que se inscreva num curso para aprender a língua. Quando chegar a altura de submeter o pedido, terá de ter conhecimento da língua, comprovado pelo certificado de aprovação no exame de avaliação.

A terceira etapa deste processo passa pela participação no curso "Convivência no Grão-Ducado do Luxemburgo". Se não quiser frequentar a formação, tem de passar num exame relativo às disciplinas lecionadas no curso.

A obtenção da cidadania luxemburguesa está também sujeita à condição de idoneidade. Por isso, o pedido pode ser recusado se o requente tiver prestado falsas declarações, ocultado factos relevantes ou agido de forma fraudulenta durante o processo.

Além disso, se tiver cometido um crime e tiver sido condenado - no Luxemburgo ou no estrangeiro - a uma pena de prisão de 12 meses ou mais, o seu pedido também será recusado.

Tenho de pagar para obter a nacionalidade?

Não, o procedimento de naturalização é gratuito. No entanto, para obter os documentos necessários neste processo poderá ter de pagar alguns impostos.

No portal My Guichet, o Governo dá alguns exemplos destas taxas e explica que as comunas podem pedir ao requente que pague um imposto municipal para obter cópias dos registos do estado civil.

Onde posso fazer o pedido?

O pedido de naturalização deve ser feito presencialmente num cartório da comuna onde o candidato reside. Se não puder comparecer, não se preocupe porque o pedido também pode ser submetido por um representante legal.

Se cumprir todos os requisitos, o conservador do registo civil dá início ao processo e, assim que estiver concluído, envia-o para o arquivo do Ministério da Justiça.

Que documentos devo anexar?

Cópia da certidão de nascimento;

Cópia do passaporte válido ou documento de identificação;

Nota bibliográfica preenchida. O documento é disponibilizado pelo Governo e pode consultá-lo aqui;

Registo criminal;

Certificado de conclusão do curso "Convivência no Grão-Ducado do Luxemburgo" ou aprovação no exame.

Vou perder a minha nacionalidade originária?

Não, o Luxemburgo admite o princípio da dupla nacionalidade desde 2009. Mas o país de origem do candidato pode não admitir o mesmo princípio. Há países que estipulam a perda de nacionalidade perante a obtenção de uma nova.

Este não é, porém, o caso de Portugal. À semelhança do Luxemburgo, Portugal também permite que um cidadão tenha outras nacionalidades.

É estrangeiro mas já nasceu no Luxemburgo?



Se este é o seu caso, então o processo é mais simples. A lei prevê que pode fazer o pedido de nacionalidade por opção e os critérios a cumprir estão dependentes da idade.

Quem nasceu no Grão-Ducado pode pedir a cidadania a partir dos 12 anos, desde que esteja a residir no país há pelo menos cinco. Além disso, exige-se que um dos progenitores tenha residido legalmente no Luxemburgo pelo menos 12 meses antes do parto.

Se não cumprir este último requisito, o requerente é obrigado a esperar até aos 18 anos para fazer o pedido de cidadania. Para tal, terá de cumprir exatamente os mesmos requisitos descritos acima em relação à cidadania por naturalização.

Pedidos de nacionalidade no Luxemburgo

No ano passado, 10.499 pessoas obtiveram a nacionalidade luxemburguesa. Os dados são do Ministério da Justiça e mostram que 5.193 destas pessoas obtiveram o título por opção, 4.273 por recuperação e 1.033 por naturalização.

Entre estes residentes que passaram a ter nacionalidade luxemburguesa estão 1.227 portugueses, como revelou o Contacto em Janeiro.

Os portugueses foram o segundo maior grupo de residentes a receber a nacionalidade luxemburguesa no ano passado. Em segundo lugar na lista estão os franceses, com 1.191 pedidos concedidos.

