Cidadãos dos 12 cantões do Luxemburgo vão mostrar, semana após semana, o melhor da sua região. Saiba como pode ser um(a) embaixador(a) do seu cantão.

Cidadão-repórter

Quer ser embaixador(a) do seu cantão? Envie-nos um vídeo

"O meu cantão é melhor do que o teu" é a nova iniciativa do Contacto. Cidadãos dos 12 cantões do Luxemburgo vão mostrar, semana após semana, o melhor da sua região. Saiba como pode ser um(a) embaixador(a) do seu cantão.

O jornal Contacto convida os leitores a participar na iniciativa de jornalismo cidadão "O meu cantão é melhor do que o teu".

Todas as semanas, vamos mostrar representantes de cada um dos 12 cantões do Luxemburgo, que mostram o que de melhor acontece na sua região. Num curto vídeo, com a duração máxima de 1 minuto, pode falar sobre o jogo de futebol entre as equipas locais rivais, a nova exposição cultural na cidade ou a notícia que está a dar que falar nos cafés e nas ruas.

Os vídeos devem ser filmados na vertical, com o telemóvel, e enviados para o e-mail contacto@contacto.lu.

Conheça alguns dos embaixadores que já mostraram o melhor da sua região: Rui Malheiro (Luxemburgo), padre André Lauer Favoretti (Diekirch), Joyce Mendes (Clervaux) e Valério Intambú (Grevenmacher).



