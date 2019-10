Quer saber quanto vale a sua casa? Portal atHome.lu tem um simulador online

Quer saber quanto vale a sua casa ou apartamento? O portal imobiliário atHome.lu tem agora um simulador online que permite fazer a estimativa.

Diana ALVES Quer saber quanto vale a sua casa ou apartamento? O portal imobiliário atHome.lu tem agora um simulador online que permite fazer a estimativa.

O novo serviço é gratuito e permite obter uma primeira avaliação do imóvel. De acordo com o atHome.lu, as informações disponibilizadas pelo utilizador, isto é, as características do bem imobiliário, permitem calcular o valor aproximado da casa ou apartamento.

Para isso, basta aceder a athome.lu/estimer e introduzir informações como localidade, tipo de imóvel (casa ou apartamento), número de quartos, dimensão da superfície e características especiais da habitação (garagem, jardim, varanda, etc.).

A estimativa da plataforma é depois calculada por um algoritmo, que se baseia nos anúncios publicados no site atHome.lu e que permite fazer uma estimativa não só do preço de venda mais também do valor em caso de arrendamento. O portal ressalva, no entanto, que a estimativa “não é precisa nem o valor definitivo”, mas que constitui “uma indicação do valor potencial” do bem imobiliário.

A plataforma divulgou na semana passada os seus mais recentes dados sobre o custo da habitação no Luxemburgo. Em setembro deste ano era preciso desembolsar mais de meio milhão de euros para comprar um apartamento antigo na capital do país e mais de 800 mil euros para adquirir uma casa antiga.