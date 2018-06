Quer ganhar o Mundial? Pergunte-me como

Roterdão, 20 de junho de 2000. No verão de há 18 anos a grande competição de futebol era o Euro, disputado no Benelux (mas sem o Lux).

Roterdão, 20 de junho de 2000. No verão de há 18 anos a grande competição de futebol era o Euro, disputado no Benelux (mas sem o Lux). Naquele dia a campeã em título, a toda-poderosa Alemanha, o país do mundo com mais praticantes federados, defrontava uma seleção que, até aí, nunca estivera sequer numa final: Portugal. Mas os estados de espírito dos dois adversários eram muito diferentes. A Alemanha precisava de vencer para se qualificar; já os lusos, depois de triunfos sobre Inglaterra e Roménia, iriam terminar em primeiro do grupo mesmo que perdessem. O seleccionador decidiu descansar as estrelas da companhia (Figo, Baía, João Pinto...) e jogar com uma segunda equipa. Resultado final: 3-0, três golos de Sérgio Conceição, a Alemanha eliminada. No dia seguinte, um artigo no site da UEFA titulava mesmo “A pior Alemanha de sempre”.

Portugal acabaria eliminado pela mão controversa de Abel Xavier, seguida de cenas de indisciplina revoltada – sempre confiante no talento individual, Portugal não aprendeu com os erros (o descontrolo emocional da equipa seria ainda mais evidente na Coreia, em 2002, e também custou a final de 2004). Mas a Alemanha aprendeu: para os alemães aquele jogo representou o bater no fundo, o ponto de viragem que iniciou a transformação da Mannschaft. Logo nos dias seguintes à derrota, uma equipa multidisciplinar fez reuniões de crise e delineou uma estratégia ambiciosa e de longo prazo. De uma equipa organizada mas sem talento, técnica ou frescura (o capitão Matthäus tinha 40 anos), o topo do futebol alemão passaria a ser uma máquina trituradora – e atraente! – capaz de vencer por 7-1 o anterior expoente do futebol mundial, o Brasil, em sua casa.

O hat-trick de Conceição foi o tiro de partida para uma revolução, pensada de alto a baixo, em toda a pirâmide do desporto alemão. Foi criada uma nova rede de academias para jogadores jovens: mais de 350 em todo o país, nas quais ao longo destes anos já foram investidos cerca de mil milhões de euros. Estes centros de formação desempenham várias funções importantes – como a de recuperar talentos tardios que tenham escapado aos olheiros nas captações. Mas o ênfase está na quantidade (o dobro daquilo que era habitual) e qualidade do treino, que passou a privilegiar a criatividade e a resolução de problemas em todo o tipo de ambientes e situações diversas. A ideia – e com resultados evidentes – é criar atletas completos, com resistência, concentração e trabalho de equipa, mas também técnica, imprevisibilidade e fantasia.

A revista The Economist preparou um cuidadoso índice estatístico que procura identificar o que faz com que um país seja bom em futebol e determinar o seu potencial de médio prazo. Primeiro, foram utilizadas variáveis – PIB per capita, população total, número de praticantes e seguidores deste desporto no país, qualidade relativa dos adversários, etc. – para determinar a performance esperada de cada seleção; esse valor teórico foi depois comparado com os resultados reais nos últimos 30 anos. Cinco países destacam-se entre os que “se superam”, obtendo resultados muito acima daquilo que seria esperado deles: Portugal, Argentina, Brasil, Croácia e Uruguai. Têm traços em comum: a ausência de estratégia de base para formar jogadores, confiando no talento individual e “orgânico” – leia-se, vindo do acaso, da rua – e no aparecimento de “gerações douradas”. Trata-se de países com enorme cultura futebolística e imenso know-how transmitido pelos treinadores, o que faz diferença, mas não chega. Na ânsia de se tornar uma potência futebolística em 2050, a China também construiu centenas de academias e importa cada vez mais (e mais caros) jogadores e treinadores, mas, sem o trabalho nas camadas de base, privilegiando competências diversificadas e tolerando a tentativa e erro, esse investimento será perdido – mais uma vez a China não se qualificou para o Mundial, perdendo inclusive com a Síria.

No mesmo modelo há também países com resultados piores do que a sua população, riqueza e interesse pelo jogo fariam esperar – neste caso estão os EUA ou a Hungria, mas o pior é mesmo… o Luxemburgo. O Grão-Ducado nunca soube delinear uma estratégia para aproveitar e desenvolver os talentos jovens espalhados pelo país – tantos deles com raízes portuguesas… A comparação com a Islândia, país de apenas 300 mil habitantes (e 100 profissionais de futebol) onde todas as crianças em qualquer aldeia têm a oportunidade de jogar e treinar em relvados aquecidos, não poderia ser mais clara; a Islândia brilhou no Euro 2016 e qualificou-se para este Mundial.

Agora imaginemos, por um momento, como seria se ao enorme talento e paixão dos portugueses pelo futebol também soubéssemos adicionar os recursos, a metodologia, a paciência e a determinação dos alemães… seria uma seleção imbatível. Como tal ainda não acontece, creio que o Mundial 2018 coroará mais uma vez a campeã Alemanha. Podem agradecê-lo a Sérgio Conceição.