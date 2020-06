É uma iniciativa destinada a quem quer descobrir o Luxemburgo por etapas, de bicicleta ou até mesmo a pé. Até ao fim do ano, o serviço será gratuito.

Quer dar a volta ao país de bicicleta ou a pé? A Direção do Turismo leva-lhe as malas

Se quer dar a volta ao Luxemburgo de bicicleta ou a pé, não se preocupe com a bagagem. Há um novo serviço que lhe leva as malas. A Direção-Geral do Turismo lança hoje MoveWeCarry.lu, uma iniciativa que assegura o transporte de bagagens entre unidades hoteleiras, pensões, pousadas ou parques de campismo.

A condição é que se trate de uma estrutura de alojamento comercial. Na prática, basta reservar o serviço e a bagagem estará à espera do seu dono no hotel ou pensão selecionados ao final do dia. E tudo isto a custo zero.

De acordo com o ministro do Turismo, Lex Delles, o serviço será gratuito até ao final do ano, de forma a apoiar o turismo ‘cá dentro’ e a atividade do setor da hotelaria e alojamento, fortemente atingido pela crise sanitária.

O Ministério do Turismo sublinha, por isso, que o levantamento ou entrega da bagagem num domicílio privado só será aceite se o destino ou origem for um estabelecimento comercial.

Por questões de organização, é necessário que uma pessoa esteja no local onde a bagagem é levantada e que possa ser contactada por telefone.

A reserva do serviço pode fazer-se a qualquer altura, até à meia-noite da véspera do dia em que a bagagem deve ser transportada. As reservas podem ser feitas no site www.movewecarry.lu ou através do número de telefone (+352) 28 10 888.

A plataforma está disponível em francês, inglês, alemão e holandês. Esta iniciativa faz parte do plano “Restart Tourism” e, no comunicado de divulgação do projeto, o ministro da tutela aproveita para sublinhar que “o ciclismo e as caminhadas são certamente as melhores formas para descobrir as cinco regiões do Luxemburgo”.

Lex Delles considera que “o serviço MoveWeCarry.lu permite aos residentes e turistas atravessar o país em toda a tranquilidade e contribuirá também para a promoção do turismo rural”.

