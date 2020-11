O empresário imobiliário Steve Krack propõe uma nova abordagem à habitação, sob a forma de ocupação temporária de terrenos, que ofereceria uma solução para viver sem ter de destruir necessariamente o terreno.

Quer comprar casa em Pfaffenthal por 300 mil euros? Há um promotor imobiliário a dizer que é possível

Os terrenos abandonados no centro da cidade do Luxemburgo podem solucionar a questão da habitação no Grão-Ducado. A ideia é do promotor e empresário do ramo imobiliário Steve Krack que, num exercício de observação, propõe uma nova abordagem à habitação, sob a forma de ocupação temporária de terrenos não urbanizados. "Comecei a imaginar uma proposta que pudesse combinar uma nova oferta de habitação com a preservação do terreno. A solução que encontrei é ocupar temporariamente terrenos com casas modulares que não necessitam de fundações", detalha o luxemburguês em entrevista ao Paperjam.

Na base da proposta está o exemplo da estufa de Pfaffenthal, junto ao funicular. "Sei que um projeto imobiliário deve ter lugar neste terreno, e acho uma pena perder a estufa e os terrenos circundantes que são testemunhas da atividade de jardinagem de mercado no bairro e elementos do património local", defende com o objetivo de meter pé a fundo na escalada dos preços da habitação no país.

Por 300 mil euros diz que é perfeitamente possível construir módulos de 40 m2 cada (3,5mx12 m) que podem ser combinados uns com os outros, produzidos em massa, ecológicos e transportáveis por camião. Para que a ideia não caia em esquecimento, promete lançar um concurso de arquitetura para conceber o projeto e assim garantir uma alta qualidade para estes novos tipos de habitat.

"Estes módulos não precisam de alicerces, podem simplesmente ser colocados num pedaço de terra. Portanto, é possível ocupar temporariamente a terra. Não há necessidade de ceder a terra permanentemente. Um arrendamento temporário, por exemplo 15 anos, é suficiente. Desta forma, pode fugir à pressão financeira dos terrenos, mas ainda assim ter uma habitação de qualidade e uma casa de baixo impacto ambiental", argumenta o empresário. "Estas casas também poderiam ser alugadas, mas com um limite de renda de 1500 euros/mês para dois módulos, ou seja, 80 m2. Do lado do investidor, isto permanece interessante, com um retorno de 5 a 6%", continua.

Depois do bairro da cidade baixa da capital, a ideia fica pronta para implementar em todo o país. "Este tipo de proposta pode ser interessante para os jovens que começam na vida, por exemplo, ou para as famílias monoparentais. A ideia é simplesmente utilizar terrenos não urbanizados no centro da cidade com habitação temporária. Isto tornaria possível a densificação de um número significativo de parcelas de terra que são deixadas como terrenos baldios pelos seus proprietários. Através do arrendamento com um arrendamento temporário, isto permitir-lhes-ia obter um lucro nas suas terras, mantendo a propriedade".

Uma operação "duplamente lucrativa", insiste. "A solução poderia mesmo ser prevista em grandes jardins familiares onde as crianças poderiam ter o seu primeiro lar independente, e isto de uma forma acessível. E no dia em que o terreno vai ser desocupado, a casa poderia simplesmente ser recolocada num camião e mudada para outro".









