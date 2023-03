Quer arrendar casa ou apartamento, mas não consegue pagar a caução? No Luxemburgo existe uma ajuda pública específica para pessoas nesta situação devido a dificuldades financeiras.

Arrendamento. Estado ajuda a pagar a caução da nova casa

Diana ALVES Quer arrendar casa ou apartamento, mas não consegue pagar a caução? No Luxemburgo existe uma ajuda pública específica para pessoas nesta situação devido a dificuldades financeiras.

Trata-se da ajuda à chamada ‘garantie locative’. De acordo com informação disponibilizada no portal MyGuichet, o inquilino que preencha determinados requisitos pode ter o Ministério da Habitação como fiador. “Em contrapartida, compromete-se a poupar o montante total em causa durante um período de três anos”, lê-se no portal. Essa quantia terá de ser paga ao Ministério da Habitação se o proprietário exigir o pagamento.



O auxílio destina-se a pessoas a partir dos 18 anos de idade, a viver legalmente no Luxemburgo, que não sejam nem proprietárias nem co-proprietárias de uma habitação (quer seja no Grão-Ducado ou no estrangeiro), e que tenham firmado um contrato de arrendamento de uma habitação do mercado imobiliário privado. Tem de tratar-se de uma casa ou apartamento situado em território luxemburguês e ser a residência principal e permanente do inquilino.

Simulador permite calcular montante da ajuda

Um dos critérios prende-se com o rendimento do agregado. Um agregado composto por duas pessoas, sem filhos, por exemplo, só tem direito à ajuda se o seu rendimento mensal foi inferior a 4.772,34 euros. No caso de uma pessoa a viver sozinha, o limite é de 3.181,56 euros.

Para ter direito ao apoio, a renda mensal da habitação não pode ser superior a 40% do rendimento do agregado.

O MyGuichet lembra também que os cálculos dos rendimentos incluem ‘extras’ como o montante a que se tem direito durante a licença parental ou o dinheiro recebido pela prestação de horas de trabalho suplementares.

Para ajudar os interessados, o MyGuichet tem disponível um simulador que faz uma estimativa do montante que poderá ser atribuído.

Montante máximo, devolução e sanções

O montante da ajuda está limitado a três meses de renda (sem despesas), sendo que a renda mensal não pode ser superior a 40% do rendimento do agregado.

Se o proprietário pedir o pagamento da caução e a poupança feita pelo inquilino não for suficiente, ele terá de reembolsar o Estado. O beneficiário da ajuda pode, em alguns casos, pedir para ser dispensado do reembolso se houver “razões de força maior”, como problemas de saúde ou problemas financeiros graves. Depois de analisar o pedido, o ministério poderá decidir uma dispensa total ou parcial do reembolso ou um reembolso às prestações.

No entanto, se o reembolso não for feito consoante os termos fixados pelo ministério, o beneficiário não poderá voltar a usufruir da ajuda.