Quem visita os museus do Luxemburgo? Quem tem mais dinheiro

Ana Patrícia CARDOSO

Em férias, para uma exposição especial, um hábito adquirido na infância, com a escola ou aos fins-de-semana. Qual o perfil de quem visita os museus do Luxemburgo? Esta foi a pergunta que levou a um relatório do LISER (Instituto de Investigação Socioeconómica do Luxemburgo), cujos resultados foram apresentados pela ministra da Cultura, Sam Tanson.

Os inquiridos forneceram informações sobre as práticas museológicas durante o período de março de 2019 a março de 2020, num inquérito online realizado de 15 de junho a 30 de agosto de 2021, entre a população com mais de 15 anos e residente no Luxemburgo. Responderam cerca de duas mil pessoas.

Os resultados mostram que o público tem vindo a aumentar constantemente desde 1999. O Liser concluiu que as pessoas entre os 25 e 44 anos, as que têm um elevado nível de educação, as que têm crianças e os residentes da cidade do Luxemburgo constituem a maioria dos visitantes dos museus. A ministra da Cultura disse em conferência de imprensa que estes resultados não eram uma surpresa.

Em 2020, seis em cada dez pessoas inquiridas (e menos de um em cada dois portugueses) disseram ter visitado um museu durante o período estudado. A audiência está proporcionalmente dividida em partes iguais entre homens e mulheres.

Fatores sociais

A visita a museus aumenta consoante o nível de educação e este está associado a outras características sociais como a categoria socioprofissional e o rendimento, mas também a região de residência. Foram encontradas elevadas lacunas de participação quando examinados estes critérios.

81% dos líderes empresariais e 74% das profissões inteletuais e científicas declaram ter visitado um museu no período estudado, em comparação com apenas 38% das pessoas pertencentes à categoria agricultores, artesãos e trabalhadores não qualificados.

Relativamente à região de residência, 80% dos residentes da cidade do Luxemburgo visitaram um museu pelo menos uma vez, em comparação com em comparação com 49% dos residentes da região de Terres Rouges e 55% dos residentes da região Nord-Est.

Os participantes foram questionados sobre as práticas de visita aos 12 anos, quer seja com a escola, os pais, outros membros da família ou de outras formas. Durante a infância, é sem dúvida a instituição escolar e depois os pais que levam os menores.

E quem não visita?

As razões para não visitar museus diferem por género. As mulheres, mais do que os homens, referem problemas de saúde (15% vs. 10%), restrições familiares (31% vs. 32%), não terem ninguém para as acompanhar (31% vs. 21%), falta de informação sobre o que está em oferta (55% vs. 45%), o facto de os bilhetes serem demasiado caros (55% vs. 45%).

Os menores de 50 anos explicaram a falta de participação por cansaço no final do dia, falta de tempo, horários inconvenientes, custo dos bilhetes e uma oferta demasiado limitada na sua região.

As pessoas com mais de 65 anos são mais propensas a considerar que os museus não são acessíveis às pessoas com mobilidade reduzida (22%) e mencionam mais frequentemente problemas de saúde (27%).

Segundo o instituto, as possibilidades de entrada a preços reduzidos em museus do Luxemburgo, bem como a digitalização e o acesso gratuito a um grande número de museus online não permitem compensar a falta de hábitos adquiridos durante a 'infância'.







