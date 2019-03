Há 52 candidatos conhecidos, de dez listas partidárias, em liça para os seis assentos que o Luxemburgo tem direito no Parlamento Europeu. Falta apenas conhecer a lista dos seis comunistas do KPL.

Luxemburgo 2 min.

Quem são os candidatos luxemburgueses às eleições europeias?

Henrique DE BURGO Há 52 candidatos conhecidos, de dez listas partidárias, em liça para os seis assentos que o Luxemburgo tem direito no Parlamento Europeu. Falta apenas conhecer a lista dos seis comunistas do KPL.

As próximas eleições para o Parlamento Europeu estão marcadas para o dia 26 de maio. O Luxemburgo tem direito a eleger seis deputados e a Rádio Latina avança aqui os nomes dos candidatos das nove listas partidárias.



CSV



Os cristãos-sociais do CSV têm o eurodeputado Christophe Hansen e a vereadora da cidade do Luxemburgo Isabel Wiseler-Lima como cabeças de lista. Romain Osweiler, burgomestre de Rosport, Stefano d'Agostino, Martine Kemp e Liane Felten são os restantes candidatos.



Candidatos do CSV. Foto: Pierre Matgé

DP



No partido liberal DP, os cabeças de lista são o eurodeputado Charles Goerens e a antiga apresentadora da RTL Mónica Semedo. A lista inclui Gusty Graas, Simone Beissel, Loris Meyer e Anne Daems.

Candidatos do DP. Foto: Guy Jallay

LSAP



Entre os socialistas do LSAP, o antigo ministro do Trabalho Nicolas Schmit e o deputado Marc Angel são as figuras de destaque. Juntam-se ainda a vereadora da comuna de Sanem Simone Asselborn-Bintz, Joanne Goebbels, Lisa Kersch e Elisha Winckel.



Candidatos do LSAP. Foto: Laurent Blum

Déi Gréng



O partido Déi Gréng vai tentar a recandidatura da eurodeputada Tilly Metz, que ocupou o lugar deixado vago pelo agora ministro da Energia Claude Turmes. Meris Sehovic é também cabeça de lista dos ecologistas. O presidente do partido, Christian Kmiotek, Tanja Duprez, Martin Kox e Jessie Thill completam a lista.



O Déi Gréng elegeu os seis candidatos no recente congresso. Foto: Arquivo LW

ADR



Quanto ao partido da Reforma Democrática Alternativa (ADR), os deputados Gast Gibéryen e Fernand Kartheiser encabeçam os seis candidatos. Sylvie Mischel, Nicky Stoffel, Fred Keup e Tessy Brisbois são os restantes quatro candidatos.



Candidatos do ADR. Foto: Caroline Martin

Déi Lénk



No déi Lénk, o deputado David Wagner e a co-porta-voz do partido Carole Thoma são os cabeças de lista. Gary Diderich, Sandrine Gashonga, a luso-descendente Mara Martins e Antoni Montserrat são os outros nomes do partido de esquerda.



Candidatos do déi Lénk. Foto: déi Lénk

Piratas

No caso do Partido Pirata, os candidatos são o luxemburguês de origem cabo-verdiana Starsky Flor, Marie-Paule Dondelinger, Chris Bernard, Daniel Frères, Lucie Kunakova e Christian Welter.



Candidatos dos Piratas. Foto: Gerry Huberty

déi Konservatif



Sem surpresa, o partido déi Konservativ escolheu como cabeça de lista o seu presidente Joe Thein. Os outros candidatos são Mario May, Sandra Schwachtgen, Patrick Thein, Jean Ersfeld e Pierrette Heintz.

Candidatos do déi Konservativ. Foto:Facebook déi Konservativ

Volt



Por último, o mais recente partido, Volt, apresenta apenas quatro candidatos: o antigo reitor da Universidade do Luxemburgo, Rolf Tarrach, o luso-luxemburguês Daniel Silva, Fiona Godfrey e Marthe Hoffmann.



O Volt é o mais recente partido e só tem quatro candidatos. Foto:Facebook Volt

O único partido que ainda não apresentou a lista de candidatos é o KPL. O partido comunista luxemburguês vai fazê-lo no seu próximo congresso, agendado para domingo.



Atualmente, o CSV tem metade dos assentos do Luxemburgo no Parlamento Europeu: Georges Bach, Christophe Hansen e o também novo presidente do partido Frank Engel. Os socialistas contam com Mady Delvaux, o DP com Charles Goerens e os Verdes com Tilly Metz.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.