Nova 'lei covid' foi aprovada esta terça-feira no Parlamento e prevê exceções ao regime CovidCheck 2G+.

Covid-19

Quem está dispensado de teste para entrar em cafés e restaurantes?

Catarina OSÓRIO Nova 'lei covid' foi aprovada esta terça-feira no Parlamento e prevê exceções ao regime CovidCheck 2G+.

Segundo a nova 'lei covid' nem todos os residentes precisam de teste negativo para aceder aos estabelecimentos da Horeca, seja no interior ou exterior dos estabelecimentos. Há, assim, três exceções ao regime CovidCheck 2G+:

Residentes com vacinação completa (duas doses ou dose única, no caso da vacina Janssen) há menos de seis meses (180 dias);

Residentes que já tomaram a dose de reforço;

Residentes que possuam certificado de recuperação da doença há menos de seis meses (180 dias);

Em todos os outros casos o teste negativo para aceder a estes espaços é obrigatório, seja um teste PCR ou teste antigénio certificado, ou ainda autoteste feito no local com supervisão, refere o portal oficial covid19.lu. A medida aplica-se a maiores de 12 anos e dois meses.

As novas regras em vigor entre 12 de janeiro e 28 de fevereiro já foram, aliás, atualizadas na aplicação móvel CovidCheck. Os utilizadores que não tenham ativado a função de atualização automática da aplicação podem fazê-lo através da Apple Store ou da Google Store. As autoridades recomendam ainda sincronizar a aplicação com o sistema nacional, clicando em Definições e de seguida em Sincronizar com o sistema nacional.



Quem não pode ser vacinado por razões médicas terá também de apresentar um "certificado médico de contra-indicação à vacinação, bem como um certificado de um teste negativo ou realizar um autoteste no local", esclarecem ainda as autoridades luxemburguesas.

Como já previsto na anterior 'lei covid', os bares, cafés e restaurantes continuam a ter de encerrar às 23h. As novas medidas foram votadas esta terça-feira à tarde na Câmara dos Deputados pela maioria parlamentar. A oposição votou contra.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.