As conclusões do relatório do Centro para a Igualdade de Tratamento vão ser analisadas pelo Parlamento luxemburguês.

Queixas por discriminação racial ultrapassam pela primeira vez as relacionadas com deficiências

Pela primeira vez desde a criação do relatório do Centro para a Igualdade de Tratamento do Luxemburgo (CET, na sigla francesa), as queixas por discriminação com base na raça ou na etnia ocupam o primeiro lugar das discriminações registadas no país. Em 2021, estas ultrapassaram as queixas relacionadas com uma deficiência.

Segundo o relatório do CET, no ano passado foram apresentadas no total 245 queixas por discriminação, sendo que 24% (60 casos) eram relacionados com questões raciais.

Em segundo lugar, as queixas relacionadas com uma deficiência foram relatadas em 20% dos casos. Neste caso refere-se aos residentes portadores de uma deficiência que se sentiram discriminados e decidiram denunciar o caso à instituição.

Entre os casos relatados, as discriminações estão relacionadas sobretudo com o emprego, mas também como o acesso ao alojamento. Segundo o relatório, em metade dos casos (51%), o Centro para a Igualdade e Tratamento conseguiu resolver o problema, tendo aconselhado a pessoa em casa ou orientando-a para outro serviço.

O Centro para a Igualdade de Tratamento foi criado em 2006 e é um organismo independente que promove e monitoriza as questões de igualdade no Grão-Ducado.

As conclusões do estudo vão ser agora analisadas em sede de comissão parlamentar e depois debatidas na Câmara dos Deputados.

