Queixas ao provedor. Ciclistas estão há mais de um ano à espera do subsídio

Alguns ciclistas apresentaram queixas ao Provedor de Justiça do Luxemburgo depois de terem sido forçados a esperar mais de um ano para receber os subsídios estatais prometidos na compra de uma bicicleta — atrasos que o governo atribui à falta de pessoal e a um aumento dos pedidos desde o início da pandemia.

O Governo pretende pagar um subsídio de 50% aos residentes que adquiram uma bicicleta ou uma bicicleta elétrica no prazo de dois meses após a compra.

Mas só agora estão a ser tratados pedidos feitos há quase um ano e meio, disse em e-mail ao Luxembourg Times uma porta-voz do departamento do Ministério do Ambiente que trata dos subsídios.

"Os pedidos que chegaram no início de março de 2021 estão atualmente a ser pagos", escreveu.

Ministério recebeu mais de 61 mil pedidos

O Luxemburgo tem atribuído estes subsídios desde o início de 2019 para encorajar as pessoas a abandonarem os seus carros e a optarem pelas bicicletas. Quando a pandemia atingiu o país, há dois anos, o governo duplicou a ajuda, financiando metade do preço de compra, sem IVA, até um máximo de 600 euros.

O ministério recebeu mais de 61.000 pedidos e metade foi processada até agora, como mostram os dados de maio.

Alguns ciclistas dirigiram-se ao Provedor de Justiça do país, que tenta resolver queixas sobre autoridades estatais e municipais ou organismos públicos, pedindo-lhe que intervenha devido aos "atrasos excessivos" no processamento do pagamento, informou um relatório de 2021 publicado pelo provedor de justiça no início deste mês.

Um ciclista, que não quis dar o nome, apresentou uma queixa depois de esperar "15 meses e até hoje" pelo seu subsídio de bicicleta. Foi-lhe entregue o recibo do seu pedido no final de janeiro de 2021, mas só teve notícias do ministério um ano mais tarde, pedindo-lhe que fornecesse mais documentos, disse ao Luxembourg Times. Ainda está à espera do pagamento.

"Para ser honesto, deixei de me preocupar tanto com isso, apresentei uma queixa oficial junto do Provedor de Justiça, embora não pense que faça grande diferença", referiu.

Pandemia levou mais gente a escolher bicicleta

Durante a pandemia, muitas pessoas começaram a andar de bicicleta e, ao mesmo tempo, o governo ofereceu subsídios mais elevados, inclusive para as bicicletas das crianças.

Mas o ministério está a ter dificuldades para acompanhar os pedidos devido à escassez de pessoal.

"Os recursos que a administração ambiental tem à sua disposição neste momento não são capazes de lidar com um volume de pedidos tão extraordinário", disse a porta-voz.

Embora a então Ministra do Ambiente, Carole Dieschbourg, tivesse assegurado ao Provedor de Justiça que tinha tomado as medidas necessárias para recrutar pessoal adicional, isso ainda não aconteceu e o ministério contratou temporariamente pessoas de outros departamentos para acelerar o processo.

Partindo do princípio de que o número de candidaturas não deverá diminuir no futuro, o provedor "recomendou vivamente" que o ministério desse prioridade ao reforço dos seus efetivos.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição inglesa do Luxemburger Wort.)

