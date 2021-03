Engel já reagiu ao caso dizendo que "não há razão para pedir desculpa".

Queixa ao Ministério Público. Presidente do CSV terá recebido salários indevidos

Susy MARTINS

O presidente do Partido Cristão Social (CSV), Frank Engel, foi denunciado ao Ministério Público por ter alegadamente recebido salários indevidos. Segundo escreve esta quarta-feira a RTL, Engel terá recebido entre junho e dezembro do ano passado salários indevidos por parte do CSV-Frëndskrees, uma associação ligada ao partido.

A denúncia terá sido feita justamente por alguns dos seus colegas de partido. Segundo a RTL, Frank Engel recebeu um salário de seis mil euros mensais entre junho e dezembro. Em contrapartida, o político e ex-deputado europeu tinha como missão procurar membros para a associação, criando posteriormente uma fundação.

De acordo com a queixa, tal não foi feito por Frank Engel que terá então recebido um salário para cumprir tarefas que nunca chegou a realizar. O autor da denúncia ao Ministério Público acusa assim o político de "abuso de bens sociais".

Numa reação ao caso, o próprio Frank Engel rejeitou as acusações à televisão luxemburguesa e acrescentou que não vê razões para demitir-se da presidência do maior partido da oposição, já que "não há razão para pedir desculpa". Opinião não partilhada pelo grupo parlamentar do CSV cuja líder, Martine Hansen, afirmou à RTL que Engel tinha colocado o partido numa posição difícil.

Engel admitiu no entanto que o único erro que fez foi o de não ter informado mais gente sobre o contrato com a asbl CSV-Frëndskrees. Após o anúncio recente de que será novamente candidato à presidência dos cristãos-sociais, o político reiterou que continua na corrida apesar deste caso.

