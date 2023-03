Veja as previsões para os próximos dias.

Meteorologia

Queda de neve prevista para esta semana

Catarina OSÓRIO Veja as previsões para os próximos dias.

A segunda semana de março arrancou com queda de neve e chuva.

Segundo as previsões do instituto de meteorologia luxemburguês, a queda de pequenos flocos de neve a par com chuva está prevista entre segunda e quarta-feira, mas o frio vai abrandar. Segundo o Meteolux, a queda de neve acontecerá sobretudo da parte da manhã.

Quanto a temperaturas, para esta segunda-feira as máximas deverão chegar aos 5 graus, baixando ligeiramente na terça (3 graus) e subindo novamente na quarta, para máximas de 6 graus.

Ameno, seco e solarengo. Como tem sido este inverno no Luxemburgo Nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, o tempo só mostrou um tímido lado invernal. A neve também foi escassa.

As mínimas vão oscilar entre -1 e 2 graus. No sábado os termómetros poderão subir até aos 12 graus de máxima e mínimas de 4 graus.

O tempo vai manter-se nublado pelo menos até ao fim de semana, com queda de chuva fraca até sexta-feira.

O Metelux alerta ainda os condutores para as estradas escorregadias devido à precipitação.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.