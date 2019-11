A queda do bloco de gelo produziu-se esta noite no mercado de Natal na praça Guillaume II no centro da cidade do Luxemburgo.

Queda de escultura de gelo deixa criança gravemente ferida

A queda do bloco de gelo produziu-se esta noite no mercado de Natal na praça Guillaume II no centro da cidade do Luxemburgo.

Por razões ainda desconhecidas, a escultura de gelo caiu de uma estrutura esta noite no mercado de Natal, situado na praça Guillaume II, e atingiu uma criança.

Construção de gelo no mercado de Natal.

Do local, situado ao lado da pista de gelo, a criança foi transportada para a clínica infantil mas as circunstâncias do acidente e o estado atual da criança são desconhecidos.

A polícia abriu uma investigação, anunciou a RTL, e fechou grande parte do mercado de Natal ao público.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.