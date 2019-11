A queda do bloco de gelo produziu-se ontem à noite no mercado de Natal na praça Guillaume II no centro da cidade do Luxemburgo.

Queda de escultura de gelo causa a morte de uma criança

A queda do bloco de gelo produziu-se ontem à noite no mercado de Natal na praça Guillaume II no centro da cidade do Luxemburgo.

Por razões ainda desconhecidas, a escultura de gelo caiu de uma estrutura esta noite no mercado de Natal, situado na praça Guillaume II, e atingiu uma criança.

Construção de gelo no mercado de Natal.

Do local, situado ao lado da pista de gelo, a criança foi transportada para a clínica infantil mas a criança não sobreviveu aos ferimentos.

Num comunicado enviado às redações por volta da meia-noite, a polícia informou que a criança não resistiu aos ferimentos graves, acabando por perder a vida na ambulância, ainda no local do acidente.

O acidente aconteceu por volta das 20:00 horas, no mercado de Natal da Praça Guillaume II (‘um Knuedler’), ao pé da pista de gelo. Na nota divulgada à comunicação social, a polícia escreve o seguinte: “segundo as primeiras informações, uma escultura de gelo desabou e, infelizmente, um bloco de gelo atingiu uma criança pequena”.

A polícia lança agora um apelo a testemunhas para tentar esclarecer as causas do acidente. Qualquer informação útil deve ser transmitida às autoridades através do número de telefone 24 44 04 500 ou do número de emergência 113.

