Garantir uma melhor segurança jurídica aos residentes do Luxemburgo em caso de acidente nuclear é o objetivo do projeto de lei 7221, que está a ser debatido em sede de comissão parlamentar do Ambiente.

Que tipo de indemnização em caso de acidente nuclear?

O Grão-Ducado não dispõe atualmente de um quadro jurídico em caso de acidente no interior de uma central nuclear ou aquando de acidente com o transporte de matérias nucleares.

Segundo a ministra do Ambiente, Carole Dieschbourg, o projeto de lei vai pôr em evidência os riscos financeiros reais do nuclear e sublinha que também vai introduzir um regime específico de responsabilidade civil nuclear que aumenta assim a possibilidade de ações legais. Ao nível jurídico os cidadãos luxemburgueses vão ficar mais protegidos em caso de acidente.

Durante as discussões, alguns deputados emitiram reservas quanto à aplicação da lei. No entanto, a ministra garantiu que foi feito um estudo jurídico aquando dos preparativos do projeto de lei. Um estudo ao qual os deputados pediram acesso.

Alguns deputados acrescentaram no entanto outra barreira: vai ser juridicamente difícil o Estado luxemburguês processar outro Estado em caso de acidente nuclear. Também aí, Carole Dieschbourg teve resposta sublinhado que a maioria dos exploradores de centrais nucleares são empresas privadas. O deputado dos Verdes, Henri Kox, foi nomeado relator do projeto de lei.

Embora não possua nenhuma, o Grão-Ducado está rodeado de centrais nucleares. As mais próximas, a de Cattenom, em França, situa-se a 13 quilómetros do Luxemburgo e Tihange, na Bélgica, a 80 quilómetros são as mais preocupantes. Em fevereiro passado, o Luxemburgo, a Bélgica e a Holanda assinaram um protocolo que tem como objetivo a proibição total de testes nucleares.