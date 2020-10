Refuzir a procura e a oferta são os principais objetivos da Estratégia do Governo para combater o uso de drogas ilícitas, nos próximos quatro anos.

Quatro mortes por overdose no Luxemburgo em 2018

Diana ALVES Refuzir a procura e a oferta são os principais objetivos da Estratégia do Governo para combater o uso de drogas ilícitas, nos próximos quatro anos.

Houve quatro mortes por overdose no Luxemburgo em 2018. O número, que não é novo, foi hoje recordado pelo Ministério da Saúde, no âmbito da apresentação do novo plano nacional de luta contra as drogas.

Os dados mostram que as overdoses mortais parecem estar em queda. Em 2018, houve então quatro, metade das registadas no ano anterior. Números bastante inferiores às 26 verificadas em 2000. De acordo com o Ministério da Saúde, essa diminuição deve-se a medidas como as salas de consumo assistido de estupefacientes, entre outras.

Quanto à estratégia do Governo para os próximos quatro anos para combater o uso de drogas ilícitas, o plano tem dois grandes objetivos: reduzir a procura e reduzir a oferta.

No que toca à procura, uma das principais prioridades é a prevenção, sobretudo nas escolas e logo a partir do ensino fundamental. Outra das apostas passa por continuar a diversificar as opções de tratamento. O Governo quer ainda descentralizar os serviços de acompanhamento dos toxicodependentes, aumentar os recursos humanos e meios envolvidos nesta área e seguir com especial atenção a situação específica na capital do país.

No que toca à diminuição da oferta, a tónica será colocada na repressão, através, por exemplo, de uma maior coordenação entre as autoridades nacionais e europeias. Por outro lado, as novas tecnologias de comunicação merecerão “uma atenção particular”.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.