No total, já morreram 1.151 pessoas da doença no Luxemburgo desde o início da pandemia.

Pandemia

Quatro mortes por covid-19 na semana passada

Susy MARTINS No total, já morreram 1.151 pessoas da doença no Luxemburgo desde o início da pandemia.

Na semana de 31 de outubro a 6 de novembro morreram quatro pessoas devido à covid-19 no Grão-Ducado. A média de idades era de 82 anos. No total, já morreram 1.151 pessoas da doença no Luxemburgo desde o início da pandemia.



Segundo o balanço semanal do Ministério da Saúde, o número de novos casos positivos de covid-19 diminuiu, com 873 infetados, contra 1.560 da semana anterior.

Covid-19. População do Luxemburgo não adere à segunda dose de reforço Segundo o último relatório do Ministério da Saúde, na semana passada apenas 2.800 pessoas tomaram a vacina anti-covid.

Houve ainda 444 casos de reinfeção (dois testes PCR positivos consecutivos em 90 dias), o que eleva para 1.317 o número de pessoas com infeções ativas. A idade média das pessoas infetadas é de 47,3 anos. Nos hospitais, 22 'doentes covid' estavam internados em enfermaria e um nos cuidados intensivos.

Quanto à vacinação, entre 31 de outubro e 6 de novembro foram administradas 1.487 doses, sendo que 1.288 são referentes à segunda dose da vacina de reforço. Ao todo, 474.773 pessoas têm esquema vacinal completo, ou seja, 79% da população com mais de 5 anos.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.